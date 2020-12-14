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Пилот неожиданно увидел "зайца" на крыле пассажирского самолета (видео)

Сегодня, 10:04

Мужчина перелез через забор аэропорта и каким-то образом смог проскользнуть к взлетной полосе

На крыло пассажирского самолета авиакомпании Alaska Airlines, который приземлился в аэропорту американского Лас-Вегаса, залез неизвестный мужчина. Первым "зайца" заметил командир воздушного судна, а затем уже и удивленные пассажиры. Об этом пишет издание Currently.

Отмечается, что мужчина перелез через забор аэропорта и каким-то образом смог проскользнуть к взлетной полосе. Когда к месту прибыли полицейские, безбилетник отказался спускаться добровольно и решил спрятаться от стражей порядка на самом конце крыла, параллельно снимая с себя обувь.

В какой-то момент мужчина рухнул на землю и сильно ударился головой. Его задержали и увезли для выяснения обстоятельств. Как сообщили в местной полиции, у задержанного могут быть проблемы с психикой.

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Также мы ранее рассказывали, как самолет экстренно сел из-за пассажира, снявшего штаны с бортпроводника.

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Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

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Источник: twitter.com/SkipperBK13
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