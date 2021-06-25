Петров пост-2021: что нельзя делать и что можно есть

Петров пост в 2021 году будет коротким и продлится всего две недели, но в этот период верующим важно не нарушать традиции и есть только разрешенные продукты.

Что можно есть во время Петрова поста

Близится Петров пост, который в 2021 году начнется в понедельник, 28 июня, как раз в День Конституции Украины. А это значит, что православные верующие вскоре вступят в один из четырех многодневных постов, учрежденных церковью в память о служении и страданиях святых апостолов Петра и Павла.

Петров пост всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы, а завершается 11 июля – накануне дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Поскольку дата дня Святой Троицы зависит от даты празднования Пасхи, то и продолжительность Петрова поста варьируется от восьми дней до шести недель, и в 2021 году составляет 14 дней.

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Православная церковь вступает в этот пост для того, чтобы достойным образом приготовить себя к прославлению имени святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Петров пост: что нельзя, а что что можно есть

Петров пост считается нестрогим – нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. В среду и пятницу – отказываются и от рыбы;

По вторникам и четвергам можно использовать для приготовления пищи растительное масло;

На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, рыба разрешается.

Петров пост: что нельзя делать

В период Петрова поста не принято венчаться или жениться, крестить детей;

В этот период не стоит давать деньги в долг;

Церковь воспрещает выпивать – можно лишь пригубить вино на церковный праздник;

Во время Петрова поста воспрещается гадать;

Не стоит ходить в лес – звери становятся агрессивными.

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