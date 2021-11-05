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Пес остался без лапы после ДТП, научился ходить на двух задних и влюбил в себя пользователей соцсетей (видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
5 ноября, 07:30
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То, как шестилетний Декстер бегает на двух задних лапах поразило многих людей по всему миру. Собачка стала популярной в соцсетях. Читайте о пушистом герое в материале
Шестилетний пес Декстер, который научился ходить на задних двух лапах
Шестилетний пес Декстер, который научился ходить на задних двух лапах / Фото: instagram.com/dexterdogouray/

В Сети пользователи распространяют видео маленького пушистого героя. В TikTok и Intagram набирают популярности аккаунты собаки по кличке Декстер. Все дело в том, что пес из США научился ходить на двух задних лапах. Об этом сообщают журналисты Independent.

В 2016 году с Декстером случилась беда. Собачку сбил грузовик и он лишился одной лапы. Тогда животному пришлось пережить пять операций, а в другую лапу ему вставили штифты.

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Пока Декстер восстанавливался после случившегося, пес постепенно начал держать баланс и научился не только стоять или ходить, но даже бегать на двух задних лапахю

Хозяйка Декстера решила завести малышу аккаунты в соцсетях, чтобы поделиться его историей. Сейчас на профиль пса в TikTok подписаны 644 тысячи пользователей, а в Instagram – 84 тысячи.

В общей сложности на TikTok Декстера лайкнули 19 миллионов раз.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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