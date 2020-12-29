Первые слова вышедшего из комы мужчины шокировали его родственников

Крис Уоткинс удивил свою семью неожиданной просьбой

43-летний англичанин Крис Уоткинс из города Понтипул вышел из комы и, как только смог говорить, сразу же попросил пива и пиццу, чем шокировал своих родственников. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

В сентябре Уоткинс отдыхал с группой друзей на Канарских островах и случайно сломал шею во время прыжка в бассейн. Мужчину доставили в больницу и погрузили в искусственную кому. Ему назначили курс реабилитации, но врачи боялись, что он больше никогда не сможет ходить.

Крис Уоткинс вышел из комы и попросил пива Фото: instagram.com/thesun

Тем не менее пациент не терял позитивный настрой. Как только Уоткинс смог говорить, он попросил родственников принести ему пиццу и пиво.

Вопреки прогнозам врачей, Крис начал делать первые шаги уже к концу ноября. Состояние пациента настолько улучшилось, что его отпустили домой на Рождество и Новый год.

"Врачи сказали, что это чудо. Они думали, что он всю оставшуюся жизнь будет в инвалидном кресле", – вспоминает родственница потерпевшего британца.

К слову, у Криса Уоткинса есть двое детей, а также трехлетняя внучка.

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