Первые слова вышедшего из комы мужчины шокировали его родственников
Крис Уоткинс удивил свою семью неожиданной просьбой
43-летний англичанин Крис Уоткинс из города Понтипул вышел из комы и, как только смог говорить, сразу же попросил пива и пиццу, чем шокировал своих родственников. Об этом пишет британский таблоид The Sun.
В сентябре Уоткинс отдыхал с группой друзей на Канарских островах и случайно сломал шею во время прыжка в бассейн. Мужчину доставили в больницу и погрузили в искусственную кому. Ему назначили курс реабилитации, но врачи боялись, что он больше никогда не сможет ходить.
Тем не менее пациент не терял позитивный настрой. Как только Уоткинс смог говорить, он попросил родственников принести ему пиццу и пиво.
Вопреки прогнозам врачей, Крис начал делать первые шаги уже к концу ноября. Состояние пациента настолько улучшилось, что его отпустили домой на Рождество и Новый год.
"Врачи сказали, что это чудо. Они думали, что он всю оставшуюся жизнь будет в инвалидном кресле", – вспоминает родственница потерпевшего британца.
К слову, у Криса Уоткинса есть двое детей, а также трехлетняя внучка.
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