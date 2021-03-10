Переживший крушение вертолета пилот снял все на видео

На высоте в 36 метров у воздушного судна загорелся двигатель

Профессиональный пилот Джоди Фариг из Техаса (США) пережил крушение вертолета Robinson R44 и успел снять этот инцидент на видео. Несчастный случай произошел вблизи от аэродрома в городе Олбани.

Пилот, выполнив все процедуры, поднял машину в небо и начал движение по маршруту. Сначала все шло по плану: вертолет выполнял команды летчика и набирал скорость. Однако через минуту после взлета раздался звуковой сигнал, и воздушное судно неожиданно отклонилось влево.

Фото: YouTube

Как выяснилось позже, на высоте в 36 метров у вертолета загорелся двигатель. Во время экстренного снижения лопасти задели деревья – половина одной из них оторвалась.

Джоди снимал происходящее не видео и до последнего не выключал камеру, поэтому вы можете посмотреть на этот короткий полет буквально его глазами.

Видео: YouTube

Напомним, в США врач спас донорское сердце после крушения вертолета, но потом случайно уронил. Кроме этого, мы рассказывали, сколько стоит полетать над Киевом.

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