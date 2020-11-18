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Парень отказался от алкоголя и наркотиков. Посмотрите, как изменилась его внешность: фото до и после

Вчера, 13:40

Хантер Шепард рассказал, как ему удалось вылечиться

Американец по имени Хантер Шепард, который долгое время страдал от наркотической и алкогольной зависимости, рассказал, как ему удалось кардинально изменить свою жизнь и опубликовал в Facebook фотографии до и после отказа от вредных веществ.

Хантер Шепард не употребляет наркотиков уже почти тысячу дней. По словам парня, ранее он уже пытался покончить с зависимостью, но сорвался и "впал в очень тяжелое состояние".

"Я накачивался тяжелым наркотиком и часами бесконтрольно ковырял свою кожу. Я даже не знал, что я делаю", — рассказывает он.

Парню удалось вылечился благодаря "хорошему медицинскому учреждению", физическим упражнениям и правильному питанию. Раньше он состоял в сообществе анонимных алкоголиков, а сейчас – в обществе анонимных наркоманов.

Хантер и его девушка
Фото: Hunter Michael Shepard / Facebook

Также Шепард опубликовал две фотографии. Первая сделана, когда он еще употреблял наркотики. На этом снимке у парня изможденный вид, а на его коже — раны. На другом фото он демонстрирует кардинальное внешнее перевоплощение.

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Блогер Хантер Шепард до и после отказа от алкоголя и наркотиков
Фото: Hunter Michael Shepard / Facebook

Блогер призвал всех желающих ознакомиться с его страничкой в Facebook, где он рассказывает о своем пути к здоровому образу жизни и делится новыми фото.

Напомним, ранее мы писали, что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь.

Смотрите видео: кто из известных людей поборол алкоголизм

Кроме этого, мы рассказывали, почему возникает тяга к алкоголю и сладкому.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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