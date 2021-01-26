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Парень неделю ел один картофель: как изменилось его тело (фото)

Сегодня, 05:55

Парень готовил корнеплод без добавления соли и масла

Американский блогер Роб Ривера провел необычный эксперимент: парень сел на экспериментальную диету, по условиям которой весь его рацион состоял только из картофеля. Спустя несколько дней он заметил изменения в своем самочувствии и поделился этим с подписчиками.

На эксперимент Ривера отвел неделю, в течение которой он питался только картофелем. Парень готовил его (варил и жарил) без добавления соли и масла, а также пил только чай и кофе без кофеина.

На момент начала диеты Ривера весил 62 килограмма.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

В какой-то момент Ривера обратился к врачу и сделал анализ крови.

"У меня очень сильно упал уровень сахара и электролитов в крови. Чтобы избавиться от недомогания, мне пришлось включить в свой рацион немного фруктов и добавлять по щепотки соли в пищу, поскольку мне не хватало энергии", – рассказывает Роб Ривера на своем YouTube-канале.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

Но несмотря на минусы, картофельная диета оказалась эффективной.

"Я похудел примерно на три килограмма и потерял где-то два сантиметра в талии. В принципе, употребление любой низкокалорийной пищи в течение недели приведет примерно к такому же результату, но без сахара и соли я бы не справился", – резюмировал Роб.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

Однако Ривера признался, что эта диета далась ему нелегко.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

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К слову, картофель относится к числу диетических продуктов и содержит различные полезные компоненты: клетчатку, белок, антиоксиданты, калий, витамины C и B6.

Фото: Instagram | On The Cheap Tip

Напомним, это уже не первый подобный эксперимент. Австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас.

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Кроме этого, мы писали о британце, который четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/onthecheaptip
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