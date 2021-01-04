Парень делал селфи каждый день в течение 10 лет: как сильно изменилась его внешность (фото)

На фото показано, как из скромного мальчика он превращается в красивого мужчину

Британский радиоведущий Найл Грей ежедневно фотографировал себя с 2011 года, когда ему было всего 14 лет. На всех этих фото показано, как из скромного мальчика он превращается в миловидного подростка, а затем становится красивым молодым мужчиной с модной прической и яркой одеждой.

Парень опубликовал короткое видео, в котором показал селфи за все эти годы. На финальных кадрах Найл уже совсем взрослый. Его взгляд становится увереннее, а там, где были по-детски милые щеки, начинают вырисовываться красивые сильные скулы.

Так он выглядел в 14 лет

Фото: Instagram | Niallgray

2. С годами парень становится увереннее

Фото: Instagram | Niallgray

3. Найл начал экспериментировать с прическами

Фото: Instagram | Niallgray

4. Появились выраженные скулы

Фото: Instagram | Niallgray

5. Уверенный взгляд, небритость и классная прическа

Фото: Instagram | Niallgray

Сейчас Найлу 24 года. Он – известный радиоведущий и блогер, работает диджеем.

Получив шквал восторженных комментариев, парень пообещал продолжить эксперимент. Через десять лет он опубликует новое видео.

Напомним, ранее мы писали о мужчине, который в 53 года выглядит на 25.

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