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Пандемия не помеха или Как во время эпидемии женятся в Европе (видео)

Сегодня, 20:04

В большинстве стран Европы до сих пор действует строгий локдаун

Свадьбы теряют популярность в Европе. Например, во Франции за прошлый год поженились вполовину меньше пар, чем обычно. А все из-за эпидемии COVID-19 – в большинстве стран Европы до сих пор действует строгий локдаун и громкие празднования запрещены.

Что придумывают во время пандемии влюбленные, чтобы не расставаться, узнайте далее в материале.

Новости "Сегодня", Анна Гришина

Екатерина Маслова и Том Вейтенс из Бельгии познакомились в Интернете. Екатерина родом из Одессы, а Том – бельгиец. Они решили пожениться через два года после знакомства.

Екатерина и Том хотели сыграть громкую свадьбу, но грандиозные планы изменила эпидемия. В Бельгии до сих пор закрыты все рестораны и бары, домой разрешено приглашать только одного гостя. Поэтому пока пара только мечтает о празднике после карантина.

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Консультантка по свиданиям Елена Рас специально для "Сегодня" рассказала о свадебных тенденциях, которые востребованы в Нидерландах.

"Сейчас очень популярны свадьбы в формате только для двоих. Когда пара расписывается, снимает красивый номер в гостинице и проводит фотосессию", – говорит Елена.

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А вот британцы Лиззи Кэрри и Саймон Обрайн поженились прямо в больнице. Свадьбу планировали на лето, но оба подхватили "ковид". Вдруг жениху стало плохо – он не смог дышать самостоятельно, и медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Медсестры знали, что мы хотим пожениться. И предложили сделать это здесь, в больнице. Сказали, что это может быть наш последний шанс. Я никогда в жизни больше не хочу слышать этих слов", – поделилась невеста.

Церемонию организовал медперсонал больницы: молодоженам украсили палату, подарили цветы и сделали свадебные фото. Сразу после этого уже женатого Саймона отправили в отделение интенсивной терапии.

Ранее мы рассказывали, что экс-ведущие "Орла и решки" Астровская и Лаврентьев поженились.

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