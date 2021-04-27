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Отшельник вернулся в общество после 32 лет жизни на необитаемом острове

Сегодня, 09:39

Когда-то мужчина работал учителем физкультуры, но в конце 1980-х решил покинуть родину и поселиться на необитаемом острове

Знаменитый отшельник Мауро Моранди, который прожил 32 года на острове Буделли, решил переехать. Теперь мужчина будет жить в маленькой квартире на соседнем острове Ла-Маддалена.

Об это сообщает BBC News.

"Я уезжаю, надеясь, что в будущем Буделли будут хранить так же хорошо, как это делал я последние 32 года", – написал 81-летний Моранди на своей странице в Facebook.

Когда-то мужчина работал учителем физкультуры, но в конце 1980-х решил покинуть родину и поселиться на необитаемом острове.

"Меня достала куча вещей в нашем обществе: консьюмеризм и политика Италии. Тогда я решил перебраться на необитаемый остров в Полинезии, чтобы начать новую жизнь на лоне природы", – рассказал Моранди.

Фото: MAURO MORANDI

В течении 32 лет он присматривал за островом, убирая мусор и делая замечания некоторым туристам.

В прошлом году Мауро хотели выселить. Президент Национального парка архипелаг Ла-Маддалена Фабрицио Фанеза заявил, что Моранди незаконно перестроил хижину, которая служила радиостанцией в годы Второй мировой войны. Здание решили снести и построить на его месте экологическую лабораторию.

В Сети появилась петиция в защиту Моранди. Она успела собрать 70 тысяч подписей, однако отшельник заявил, что все-таки покидает Буделли.

Напомним, на необитаемом исландском острове Эллиджей почти 100 лет пустует "самый одинокий дом в мире". Кроме этого, женщина нашла остров в форме мужского полового органа.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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