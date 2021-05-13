Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отец двоих детей набил две татуировки с пикантной ошибкой и чуть не сгорел от стыда (фото)

Сегодня, 10:42

37-летний британец Джимми Эймс не учел, как правильно переводится китайская фраза, и попал в неловкое положение

Фото: Mirror

37-летний отец двоих детей Джимми Эймс из Великобритании во время отдыха в Майами в 2007 году набил на левом предплечье китайский иероглиф. Татуировка символизировала год, когда был рожден мужчина. Несколько лет спустя он добавил еще один иероглиф, обозначающий "любовь". Однако британец не учел, что вместе эти символы означают слово "похотливый".

Об этой курьезной истории написал таблоид Daily Mail.

"Сначала это заставляло меня краснеть от стыда, ведь на теле моей жены Микаелы – милые тату с именами наших детей. Потом мне стало дико смешно: раз это уже произошло, зачем паниковать? Лучше я отнесусь к этому с юмором", – прокомментировал британец.

Читайте также:
Женщина украсила все тело татуировками и нарвалась на критику (фото)

Сначала жена Джимми была огорчена оплошностью своего супруга, однако в скором времени тоже начала подшучивать над китайской фразой.

"Теперь у нас нет никаких проблем. Микаела знает, что я никогда не стану ей изменять, что бы ни было написано на моей руке", – смеется он.

Фото: Kennedy News and Media

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Показала тату на интимном месте: невеста боксера, похожая на Мэрилин Монро, взорвала сеть Женщина украсила все тело татуировками и нарвалась на критику (фото) "Похож на дьявола": мужчина потратил на аномальную внешность 153 тысячи гривен (фото) Девушка стала звездой, покрыв 60% своего тела татуировками (фото)
фото ошибка татуировка
Реклама

Новости партнеров

Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярные статьи

Вчера, 19:21Звездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Вчера, 17:03Звездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

Вчера, 16:52Звездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Вчера, 12:39Звездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчера, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Вчера, 09:18Модно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

10 маяФаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

10 маяЗвездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

10 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

10 маяЗвездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять