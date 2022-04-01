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От судьбы не убежишь! 7 мемов об оккупантах, бежавших от облучения из Чернобыля

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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1 апреля, 11:50
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Находясь в Рыжем лесу, они не догадывались, что это первый шаг навстречу смерти
Смешные мемы об оккупантах
Смешные мемы об оккупантах / Фото: Facebook

Помните ТОП-тему о Чернобаевке, которая была вдохновением для мемов и шуток? Сегодня в Сети новый инфоповод – облученные россияне в зоне ЧАЭС, покинувшие территорию из-за первых признаков болезней. Мы покажем 7 курьезных мемов о случае. Интересно, кто-то им скажет, что ЧАЭС они покинули, а она их – нет, ведь россияне находились в Рыжем лесу (самом загрязненном во всей Зоне отчуждения).

Смешные мемы об оккупантах
Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы об оккупантах
Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

Смешные мемы об оккупантах
Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

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Смешные мемы об оккупантах
Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

Смешные мемы об оккупантах
Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

Смешные мемы об оккупантах
Смешные мемы об оккупантах / Фото: Инстаграм

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Если надоело бояться и нужно срочно поднять настроение (а не давление), рекомендуем Telegram-канал Валерьянка Арестовича.

Смотрите также мемы о Виталии Киме – краше Украины, которые зарядят позитивом на весь день.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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