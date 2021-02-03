"От нас не уйдешь": зрителям заблокированных каналов пообещали 5 лет ЛГБТ на экранах

KyivPride потроллил пропагандистов

Киевское ЛГБТ-сообщество KyivPride забавно потроллило пророссийских пропагандистов в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку, отметив, что теперь на их экранах будет постоянное "ЛГБТ + пропаганда".

Об этом говорится в сообщении сообщества в Twitter.

Судя по всему KyivPride, намекает на схожесть цветных полос настроечной таблице при отсутствии сигнала и флага ЛГБТ.

"Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ + пропаганда сроком 5 лет. От нас не уйдешь", - говорится в сообщении.

Нрпомним, решение СНБО о санкциях против нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что в США и Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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