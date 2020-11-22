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От котов до свиней и кур. Какие животные болеют коронавирусом и как это проявляется

Сегодня, 09:01

Сегодня.Lifestyle решили выяснить, какие виды животных в зоне риска и как именно они болеют

Пока нет фактов, подтверждающих, что домашние питомцы могут заражать людей COVID-19. Известно лишь, что работники меховых ферм инфицировались от норок. В зафиксированных случаях животные в основном заражались после тесного контакта с больным человеком.

Сегодня.Lifestyle решили выяснить, какие виды животных в зоне риска и как именно они болеют.

Какие животные могут болеть коронавирусом?

По данным Всемирной организации здоровья животных, новым коронавирусом заражаются:

  • Кошки (семейство кошачьих). У кошек симптомы в худшем случае минимальные (у львов и тигров – заметные).
Фото: Unsplash

ВОЗ сообщает, что кошки зачастую является носителем совсем другой коронавирусной инфекции, так называемой Feline Coronavirus (FCoV), которая опасна лишь для других животных.

Кошке с ослабленным иммунитетом проще всего заразиться от носителя. При этом животные переносят болезнь в большинстве своем без симптомов. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых из США и Японии, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

  • Собаки.

Переносят болезнь, как правило, бессимптомно. Передать вирус им сложно.

Фото: Unsplash

Хотя ранее сообщалось о смерти пораженной коронавирусом собаки породы померанский шпиц. Ей было 17 лет.

  • Сирийские хомячки.

Могут передавать вирус друг другу. Симптомы почти не проявляются.

Фото: Unsplash

Ранее сообщалось, что коронавирус нового типа может заражать почти всех млекопитающих – кроликов, барсуков, енотов, кошек, собак, крыс, мышей и других. К такому выводу пришла международная группа биологов из Китая, США и Канады. "Вирус может заражать все эти виды млекопитающих", – заявил Сюэсэн Чжао, ведущий автор исследования.

Группа китайских ученых из Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института также провела тесты на хорьках, собаках, курах, утках и свиньях. Каждой группе животных, состоящей из пяти особей, через нос ввели большие дозы SARS-CoV-2. Выяснилось, что возбудитель "практически не размножается" в организмах свиней и птиц. Слабая репликация была замечена у собак. Сильная – у кошек и хорьков.

Возбудитель COVID-19 "практически не размножается" в организмах птиц и свиней
Фото: Unsplash, коллаж "Сегодня"

Заболеть коронавирусом могут и дикие животные, например:

  • Тигры.

В начале апреля SARS-CoV-2 обнаружили у самки малайского тигра по кличке Надя в зоопарке Нью-Йорка. У животного начался сухой кашель.

Фото: instagram.com/bronxzoo

Вероятно, она заразилось от человека: либо через слюну дрессировщика, который чихал и кашлял в непосредственной близости, либо от прямого контакта с предметами, на которых остались биологические следы больного сотрудника.

  • Приматы, в частности макаки.

Медики из Китая выяснили, насколько эффективно коронавирус нового типа поражает разные виды приматов. В частности, заражение коронавирусом почти не сказывалось на состоянии игрунок.

Игрунка
Фото: Unsplash

Следы вируса в их организме были, но пневмония не развивалась и не было высокой температуры. Однако вирус может стабильно распространяться среди этих животных, а также эволюционировать.

  • Хорьки.

Симптомы проявляются очень редко. Но они могут передавать вирус SARS-CoV-1 друг другу.

Фото: Unsplash
  • Норки.

Заболевание у них проявляется по-разному: от простого насморка до серьезного поражения легких. Известно о случаях заражения этих животных в Нидерландах, Швеции, Италии, Испании и США.

Фото: Unsplash

В начале ноября власти Дании объявили о том, что в стране убьют всех норок, живущих на фермах. Это связано с тем, что у норок обнаружили новый вариант SARS-CoV-2, который заражает в том числе и людей.

ВОЗ отмечает, что нет никаких оснований ставить под угрозу благополучие домашних животных, дабы защититься от коронавируса.

Напомним, ученые из Швейцарии и Испании обнаружили новый вид коронавируса, который очень быстро распространяется по Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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