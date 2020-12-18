От 5 до 20 цветов на одну игрушку: как в Украине создают новогодние украшения

Все украшения внутри покрывают серебром

Новогоднее чудо своими руками. На Тернопольщине есть фабрика, где делают уникальные елочные украшения. Каждую игрушку разрисовывают вручную, а работники называют себя просто – волшебники и феи. Как рождаются новогодние шедевры – далее в материале.

Сюжет Таисии Маковий, Михаила Яремишина и Сергея Бодака Видео: Сегодня

Новогодние игрушки создают уникальными: как это происходит

Они рождаются из огня в зимние морозы. Новогодние игрушки создают в небольшом городке на Тернопольщине. Магия начинается в стеклодувном цеху.

Мастер-стеклодув елочных украшений Владимира Мыхалкив рассказала, что есть специальная форма, в которую вкладывается шарик, нагретый до 1000 градусов, там он выжимается и приобретает определенную форму.

Игрушки, шарики и верхушки для елок – на фабрике делают все.

Выдувать игрушки нужно легко, потому что если моментально и резко выдуть воздух, то игрушка треснет.

Все украшения внутри покрывают серебром. В шарик забрызгивают раствор коллоидного серебра и катализатора. Затем игрушка погружается в чан с теплой водой, встряхивается и серебро оседает на стенках стекла.

Как создаются новогодние украшения в Украине Фото: скриншот

Серебряные шарики купают в специальной краске. А когда высыхают, к работе приступают художники. По словам мастера раскраски по стеклу Ульяны Козак, на одну игрушку идет от 5 до 20 цветов.

Мастера признались, что чувствуют себя феями, которые дарят новогоднюю сказку.

Предприятие по созданию новогоднего настроения работает с 2003 года. Сегодня уже преимущественно на мировой рынок.

Как рассказал директор фабрики по производству елочных украшений Александр Дзюбан, каждая игрушка уникальна, каждый художник уникален. Один за другим не повторит.

По его словам, для Европы, для зарубежных партнеров хенд-мейд не просто слово и то, что сделано руками имеет особую уникальность, особую стоимость.

Стоимость оригинальных елочных игрушек

Одно елочное украшение стоит на тернопольской фабрике от 20 до 80 гривен. Большинство продукции идет на Запад. Пока эти игрушки заказывают в основном страны Европы, однако здешние волшебники надеются, что клиентов и в Украине станет больше. Потому что со временем люди все больше ценят душу ручной работы и готовы за нее платить должным образом.

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