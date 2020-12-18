Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

От 5 до 20 цветов на одну игрушку: как в Украине создают новогодние украшения

Сегодня, 15:24

Все украшения внутри покрывают серебром

Новогоднее чудо своими руками. На Тернопольщине есть фабрика, где делают уникальные елочные украшения. Каждую игрушку разрисовывают вручную, а работники называют себя просто – волшебники и феи. Как рождаются новогодние шедевры – далее в материале.

Сюжет Таисии Маковий, Михаила Яремишина и Сергея Бодака
Видео: Сегодня

Новогодние игрушки создают уникальными: как это происходит

Они рождаются из огня в зимние морозы. Новогодние игрушки создают в небольшом городке на Тернопольщине. Магия начинается в стеклодувном цеху.

Мастер-стеклодув елочных украшений Владимира Мыхалкив рассказала, что есть специальная форма, в которую вкладывается шарик, нагретый до 1000 градусов, там он выжимается и приобретает определенную форму.

Игрушки, шарики и верхушки для елок – на фабрике делают все.

Выдувать игрушки нужно легко, потому что если моментально и резко выдуть воздух, то игрушка треснет.

Все украшения внутри покрывают серебром. В шарик забрызгивают раствор коллоидного серебра и катализатора. Затем игрушка погружается в чан с теплой водой, встряхивается и серебро оседает на стенках стекла.

Как создаются новогодние украшения в Украине
Как создаются новогодние украшения в Украине
Фото: скриншот

Серебряные шарики купают в специальной краске. А когда высыхают, к работе приступают художники. По словам мастера раскраски по стеклу Ульяны Козак, на одну игрушку идет от 5 до 20 цветов.

Мастера признались, что чувствуют себя феями, которые дарят новогоднюю сказку.

Предприятие по созданию новогоднего настроения работает с 2003 года. Сегодня уже преимущественно на мировой рынок.

Как рассказал директор фабрики по производству елочных украшений Александр Дзюбан, каждая игрушка уникальна, каждый художник уникален. Один за другим не повторит.

Читайте также:
Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

По его словам, для Европы, для зарубежных партнеров хенд-мейд не просто слово и то, что сделано руками имеет особую уникальность, особую стоимость.

Стоимость оригинальных елочных игрушек

Одно елочное украшение стоит на тернопольской фабрике от 20 до 80 гривен. Большинство продукции идет на Запад. Пока эти игрушки заказывают в основном страны Европы, однако здешние волшебники надеются, что клиентов и в Украине станет больше. Потому что со временем люди все больше ценят душу ручной работы и готовы за нее платить должным образом.

Ранее мы выясняли, как украсить елку в 2021 году. 21 вариант на любой вкус и кошелек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как украсить елку в 2021 году. 21 вариант на любой вкус и кошелек (фото) Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи Санта приглашает в гости: новогодняя резиденция на ВДНХ открыла двери (видео) Под Киевом делали елочные игрушки с логотипом армии РФ: на фабрике извинились (видео)
игрушки Новый год
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Гаряча естонська мотогонщиця Сандра Россме
Гаряча естонська мотогонщиця Сандра Россме
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Food

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

Вчера, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 14:20Психология

11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

Вчера, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 06:18Психология

Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

16 декабряШоу-бизнес

Хамство в аэропорту, танцы в ванне и конфликт с Лазаревым: ТОП-5 громких скандалов с участием LOBODA

16 декабряEvents

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

16 декабряFun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

16 декабряШоу-бизнес

Баттл удался: в Сети битва из-за нового номера "Дизель шоу"

16 декабряСтиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

16 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Весам нужно делать то, что хочется, а Скорпионов ждет нескучный вечер

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

Новости партнеров

Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Ана Чері в червоному купальнику дала волю емоціям біля басейну
Ана Чері в червоному купальнику дала волю емоціям біля басейну

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять