Омолаживаем свое лицо на 30 лет: в соцсетях появился новый флешмоб
В социальной сети TikTok появилась прикольная фишка, которая поможет сделать вас моложе на 30 лет и вернуть в лихие 1990-е
TikTok постоянно предлагает пользователям различные способы сделать контент более интересным и зарабатывать на этом: от эффектов зеленого экрана до фильтров, которые забавно искажают лицо, делают человека невидимым или превращают его в принца или принцессу Диснея.
Последняя самая популярная фишка, взорвавшая TikTok, это фильтр, который может сделать вас на 30 лет моложе и вернуть в лихие 1990-е.
Life Сегодня проверили, как это работает, и собрали самые прикольные ролики, появившейся в рамках нового курьезного флешмоба.
1. Невероятное перевоплощение
@bertualonso
##family##love##fyp##mum##foryou##viral##retro##vintageMarlboro Nights – Lonely God
2. Родители стали подростками
@paulootavio000 Marlboro Nights – Lonely God
3. Папа, это ты?
@pashayulya
90-Marlboro Nights – Lonely God
4. Нажала кнопочку – и второго подбородка нет
@elennruizz
Dios... // ##powerAwesome##fyp##parati##viral##trend##vhsMarlboro Nights – Lonely God
5. Вот это трансформация
@alba_bermudeez
adoro demasiadoMarlboro Nights – Lonely God
6. Сложно узнать
@ikeeer.27
en persona nos parecemos mucho más JAJAJA ##fyp##parati##retroMarlboro Nights – Lonely God
7. Просто чудеса!
@alina.smb
!! ##Marlboro Nights – Lonely God
8. Ну тут, по-моему, фильтр промахнулся
@just_danieel
??Marlboro Nights – Lonely God
9. Надо же...
@celepamio
no nos sabíamos la letra que tan parecidas somosMarlboro Nights – Lonely God
10. Теперь можно сделать себе кучу классных детских фоток
@vnprattes
carambolasMarlboro Nights – Lonely God
Напомним, почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео.
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