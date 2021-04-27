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Омолаживаем свое лицо на 30 лет: в соцсетях появился новый флешмоб

Сегодня, 11:55

В социальной сети TikTok появилась прикольная фишка, которая поможет сделать вас моложе на 30 лет и вернуть в лихие 1990-е

TikTok постоянно предлагает пользователям различные способы сделать контент более интересным и зарабатывать на этом: от эффектов зеленого экрана до фильтров, которые забавно искажают лицо, делают человека невидимым или превращают его в принца или принцессу Диснея.

Последняя самая популярная фишка, взорвавшая TikTok, это фильтр, который может сделать вас на 30 лет моложе и вернуть в лихие 1990-е.

Life Сегодня проверили, как это работает, и собрали самые прикольные ролики, появившейся в рамках нового курьезного флешмоба.

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1. Невероятное перевоплощение

@bertualonso

##family##love##fyp##mum##foryou##viral##retro##vintage

Marlboro Nights – Lonely God

2. Родители стали подростками

@paulootavio000

Marlboro Nights – Lonely God

3. Папа, это ты?

@pashayulya

90-

Marlboro Nights – Lonely God

4. Нажала кнопочку – и второго подбородка нет

@elennruizz

Dios... // ##powerAwesome##fyp##parati##viral##trend##vhs

Marlboro Nights – Lonely God

5. Вот это трансформация

@alba_bermudeez

adoro demasiado

Marlboro Nights – Lonely God

6. Сложно узнать

@ikeeer.27

en persona nos parecemos mucho más JAJAJA ##fyp##parati##retro

Marlboro Nights – Lonely God

7. Просто чудеса!

@alina.smb

!! ##

Marlboro Nights – Lonely God

8. Ну тут, по-моему, фильтр промахнулся

@just_danieel

??

Marlboro Nights – Lonely God

9. Надо же...

@celepamio

no nos sabíamos la letra que tan parecidas somos

Marlboro Nights – Lonely God

10. Теперь можно сделать себе кучу классных детских фоток

@vnprattes

carambolas

Marlboro Nights – Lonely God

Напомним, почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео.

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Источник: Сегодня
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