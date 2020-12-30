Олимпийская чемпионка бросила годовалого малыша в сугроб (видео)

Юзеры назвали поступок американки "ужасным" и "безответственным"

36-летнюю олимпийскую чемпионку по горным лыжам Джулию Манкузо раскритиковали подписчики в Instagram из-за видео, на котором она бросает своего годовалого сына по имени Сонни в сугроб.

На кадрах показано, как Джулия с ребенком радуется снегу. В какой-то момент женщина бросает ребенка в снег, а затем быстро его достает и смеется.

Этот ролик за короткое время посмотрели почти 300 тысяч пользователей Сети.

Большинству подписчиков Манкузо этот ролик очень понравился, однако нашлись и те, кто посчитал подобный поступок матери "ужасным" и "безответственным".

"Похоже, ему совсем не нравится эта игра", – отметил один из комментаторов. Его поддержал другой: "Пожалуйста, не надо. Вы можете похоронить ребенка под этим снегом. Это очень опасно".

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Джулия поспешила отреагировать на обвинения. "Сонни это понравилось. Риск того, что он пропадет в снегу – нулевой", – написала она.

Слова Манкузо подтвердили и врачи. "Я не вижу, что находится под снегом, но в этом видео нет ничего такого, что заставляло бы меня беспокоиться о безопасности ребенка", – заявил доктор Дэвид Хилл.

Напомним, ранее под Киевом "Ланос" зрелищно вылетел в сугроб. Кроме этого, мы писали о коте, который пробился сквозь сугроб и стал звездой YouTube.

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