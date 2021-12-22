Old Spice выпустили дезодорант с запахом "трупа кикиморы" и еще несколько неожиданных вариантов

Совместная коллаборация с Netflix

Old Spice совместно с платформой Netflix выпустил серию дезодорантов / Фото: пресс-служба

Old Spice совместно со стриминговой платформой Netflix выпустили коллекцию дезодорантов, посвященную второму сезону сериала "Ведьмак".

Все бы ничего, но маркетологи нашли гениальный прием, как привлечь внимание потребителя к продукту. В серию вошлишесть дезодорантов под интригующими и устрашающими названиями. Среди них можно встретить: "Подмышка Йеннифэр", "Запах неожиданности", "Вода из бадьи Геральта", "Труп кикиморы", "Разделка мяса Блавикеном" и "Плотва".

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Также Old Spice выпустили видео, снятое в стиле "Ведьмака". Главные герои рекламы рассказывают о проблемах неприятного запаха и находят пророчество, в котором сказано, что через 700 лет появится дезодорант Old Spice.

Как на самом деле пахнут дезодоранты в компаниях не уточняют, но к каждому продукту есть описание в виде стиха.

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Дезодорант Old Spice / Фото: пресс-служба

Скорее всего на прилавках магазинов эти дезодоранты мы не увидим. Пока их только можно выиграть в конкурсе компаний. Все, что нужно – это пройти небольшой тест и оставить контактные данные.

Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба 1 /6

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Напомним, второй сезон сериала "Ведьмак" вышел на Netflix 17 декабря.

Ранее мы рассказывали, что Netflix показал новых персонажей второго сезона "Ведьмака" (видео)