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Old Spice выпустили дезодорант с запахом "трупа кикиморы" и еще несколько неожиданных вариантов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
22 декабря, 12:06
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Совместная коллаборация с Netflix
Old Spice совместно с платформой Netflix выпустил серию дезодорантов
Old Spice совместно с платформой Netflix выпустил серию дезодорантов / Фото: пресс-служба

Old Spice совместно со стриминговой платформой Netflix выпустили коллекцию дезодорантов, посвященную второму сезону сериала "Ведьмак".

Все бы ничего, но маркетологи нашли гениальный прием, как привлечь внимание потребителя к продукту. В серию вошлишесть дезодорантов под интригующими и устрашающими названиями. Среди них можно встретить: "Подмышка Йеннифэр", "Запах неожиданности", "Вода из бадьи Геральта", "Труп кикиморы", "Разделка мяса Блавикеном" и "Плотва".

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Также Old Spice выпустили видео, снятое в стиле "Ведьмака". Главные герои рекламы рассказывают о проблемах неприятного запаха и находят пророчество, в котором сказано, что через 700 лет появится дезодорант Old Spice.

Как на самом деле пахнут дезодоранты в компаниях не уточняют, но к каждому продукту есть описание в виде стиха.

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Дезодорант Old Spice
Дезодорант Old Spice / Фото: пресс-служба

Скорее всего на прилавках магазинов эти дезодоранты мы не увидим. Пока их только можно выиграть в конкурсе компаний. Все, что нужно – это пройти небольшой тест и оставить контактные данные.

Дезодоранты Old Spice | Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресс-служба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресс-служба
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Напомним, второй сезон сериала "Ведьмак" вышел на Netflix 17 декабря.

Ранее мы рассказывали, что Netflix показал новых персонажей второго сезона "Ведьмака" (видео)

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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