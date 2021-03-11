Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире: появилось видео

На канале пришлось объявлять перерыв на рекламу

На колумбийского телеведущего Карлоса Ордуса во время прямого эфира упал гигантский экран. Инцидент произошел в студии спортивного телеканала ESPN.

На опубликованном ролике показано, как конструкция падает на журналиста, который сидит спиной к ней. Из-за этого он ударяется о стол и падает. Через несколько секунд соведущие Ордуса объявили перерыв на рекламу.

Сообщается, что в результате несчастного случая никто серьезно не пострадал. Чтобы успокоить взволнованных телезрителей, Карлос даже записал короткое видео и написал в соцсетях о своем самочувствии.

"Тем, кто написал мне после вчерашнего происшествия, я должен сказать, что я в порядке, слава Богу. Медицинский осмотр исключил серьезные проблемы со здоровьем. У меня только синяк и ушиб носа (без перелома). Спасибо", – заявил журналист.

Напомним, телеведущий не смог удержаться на ногах и упал в эфире.

Кроме этого, мы писали, как британский путешественник, писатель и ведущий популярной программы "Выжить любой ценой" Беар Гриллс случайно оконфузился во время прямой трансляции в Instagram. Журналист снимал на видео свой прыжок в воду и появился на записи практически голым.

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