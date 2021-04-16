Официантка пролила соус на мать жениха и получила чаевые от невесты (видео)

Девушка очень переживала, что испортила паре свадьбу. Она уже готовилась к увольнению, но неожиданно получила благодарность

Девушка из английского города Кендел, зарегистрированная в TikTok под ником chloe_beeee, подрабатывала официанткой на свадьбе и случайно пролила соус на мать жениха. Официантка уже готовилась к увольнению, но неожиданно получила щедрые чаевые и благодарность от невесты.

Девушка рассказывает, что жидкость не обожгла свекровь, но ее платье испачкалось, из-за чего женщине пришлось ехать домой и переодеваться.

Официантка очень переживала, что испортила паре свадьбу, и плакала в углу, когда к ней подошла невеста.

"Она подошла ко мне, пожала руку, поблагодарила и сказала: "Моей свекрови не следовало надевать белое платье в день моей свадьбы", а затем дала мне чаевые – 55 фунтов. Иногда я даже периодически вижу ее в городе и здороваюсь", – рассказывает на видео блогерша.

Менее чем за сутки ролик @chloe_beeee набрал более 650 тысяч просмотров.

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Напомним, ранее молодой парень женился одновременно на двух женщинах.

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