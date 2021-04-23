Обедневший граф распродал хлам из чердака и вновь стал богатым

Алистер Сазерленд продал на аукционе 416 лотов, среди которых были семейные реликвии, старинные книги, серебряная посуда и другие вещи

Граф Алистер Сазерленд, наследник древнего шотландского рода, по завещанию матери лишился всех денег. Однако аристократ нашел способ, как выйти из тяжелого материального положения: он устроил распродажу хлама и неожиданно вновь разбогател.

Всего с молотка ушло 416 лотов, среди которых были семейные реликвии, старинные книги, серебряная посуда и другие вещи, которые десятилетиями пылились на чердаке, пишет таблоид Daily Mail.

Несмотря на скромные ожидания, почти все предметы были проданы дороже, чем предполагалось. За пару кремневых пистолетов XVIII века вместо ожидаемых 10 тысяч фунтов стерлингов граф Сазерлендский выручил 44 тысячи, а корона эдвардианской эпохи была продана за 11 тысяч фунтов, хотя максимально оценивалась в 1,5 тысячи фунтов.

В итоге вместо ожидаемых 400 тысяч фунтов стерлингов Сазерленд выручил более 732 тысяч (28,5 млн грн).

К слову, графиня Элизабет Сазерленд скончалась в декабре 2019 года. За три дня до смерти она составила завещание, согласно которому Сазерленд унаследовал только фамильный замок с прилегающими землями, а деньги при этом достались его брату-близнецу Мартину и сестре, леди Анабель Баинтон.

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