Вес – 82 килограмма: рыбак поймал морского окуня гигантских размеров (фото)

Мужчина раздал мясо рыбы соседям и друзьям, живущим неподалеку. Однако перед этим официально зафиксировал крупный улов

Фото: danviet.vn

Житель Новой Зеландии Аарон Стэнден выловил гигантского морского окуня в заливе Хикс. Мужчине понадобилось около 30 минут, чтобы побороть свою добычу и затащить ее в лодку. Вес рыбы – 82,2 килограмма.

Об этом сообщает издание Dan Viet.

Это самый большой окунь, которого удавалось поймать Стэндену, и третий по размерам представитель своего вида, выловленный в заливе Хикс за последние 15 лет.

Рыбак раздал мясо соседям и друзьям, живущим неподалеку. Однако перед этим официально зафиксировал крупный улов.

Фото: Arron Sargent / Coastal Fishing Charters, Hicks Bay, NZ

Стэнден рассказал, что это не самая крупная рыба, которую он ловил. В 2002 году ему удалось поймать атлантического голубого марлина весом 213 килограммов.

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