"Никогда такого не видел": мужчина поймал рыбу с человеческими зубами (фото)

Необычным уловом похвастался рыбак из США

33-летний американский рыбак Пол Лор на озере неподалеку от города Мелборн выловил аномальную рыбу с человеческими зубами. Мужчина признался, что никогда ранее не видел ничего подобного.

"Тело рыбы напоминает окуня – небольшое, но мясистое. А зубы можно сравнить разве что с человеческими. Только потом я заметил, что они растут ряд за рядом, как у акулы. Это одна из самых странных рыб, что я когда-либо видел", – рассказывает Пол Лор в комментарии для Daily Star.

Фото: Pen News

Как выяснилось позже, рыбак поймал кейпкодского карася. Свои массивные челюсти с зубами существо использует, чтобы разбивать раковины моллюсков и крабов.

За всю свою жизнь представители этого вида могут достигнуть 76 сантиметров в длину. Мало того, они настолько распространен в восточной части США, что в Нью-Йорке есть даже залив Sheepshead Bay, названный в честь этих рыб.

Фото: Pen News

Поймав и изучив карася, Пол выпустил его в воду.

Напомним, это уже не первая подобная история. Пользователь Twitter под ником Raff Nasir также опубликовал на своей личной странице фотографию необычной рыбы с человеческим ртом.

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Кроме этого, 38-летнему Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире самого большого зеркального карпа в Великобритании весом 34 килограмма.

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