Невнимательный мастер сделал девушке татуировку с досадной ошибкой (видео)

Он случайно пропустил одну букву в надписи

Американка из Нью-Мексико решилась сделать себе татуировку, однако ей не повезло с тату-мастером. Дело в том, что вместо слова "Сила" ("Strength" на английском) девушке выбили "Stength", то есть пропустили одну букву. Соответствующее видео опубликовала ее сестра на своей странице в TikTok.

Мастеру пришлось срочно все исправлять и вписывать недостающую букву в уже готовую татуировку.

Клиентка осталась недовольна работой мастера. Зато ее сестра изрядно повеселилась, а затем опубликовала короткий ролик под песню со словами "Не грусти, набей тату".

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Смотрите видео: неудачные тату звезд

Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться