Девушка станцевала и случайно попала в эпицентр военного переворота (видео)

Пользователи Сети не могут поверить, что эти кадры настоящие

Недалеко от парламента Мьянмы популярная фитнес-блогерша Кин Нин Вай сняла видеоурок по аэробике, не смотря на военный переворот, который разворачивался прямо за ее спиной. Видео быстро стало вирусным в Twitter и разошлось по Сети.

На этом видео спортсменка полторы минуты танцует под бодрую электронную музыку, не подозревая, что за ее спиной проезжают военные машины с пулеметами и, собственно, происходит военный переворот. В тот день новый состав законодателей должен был провести свое первое заседание.

Интересно, что многие подписчики не смогли поверить, что эти кадры настоящие. Были замечания, что спортсменка на самом деле танцует на фоне хромакея, но позже девушка выложила подборку своих упражнений в том же месте, что развеяло подозрения в фейковости видео.

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По словам Кин Нин Вай, она даже не подозревала о событиях в стране и не собиралась делать из этого шутку, а просто пошла утром заниматься, как обычно.

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