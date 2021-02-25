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Невероятное зрелище: дельфины и кит устроили шоу для туристов (видео)

Сегодня, 13:02

Морские млекопитающие удивили жителей американской Калифорнии

В американской Калифорнии кит устроил настоящий праздник для ценителей морской фауны. Гигант вплотную подплыл к людям и длительное время развлекался вокруг лодки – терся, нырял и прыгал. Очевидцы были в восторге.

Свидетелями шоу морских млекопитающих также стали жители города Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Им удалось увидеть и снять на видео гигантскую стаю дельфинов. Американцы назвали зрелище "дельфиньей давкой".

Сюжет Екатерины Кикоть
Видео: Сегодня

Напомним, ранее появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. На записи видно, как три особи млекопитающих плывут рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.

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Кроме этого, мы писали, как серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии и попал на видео. По словам автора ролика, это выглядело довольно жутко, учитывая, что люди могли бы его не заметить.

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Источник: Сегодня
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