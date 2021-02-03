Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невероятная находка в старом доме удивила британцев (фото)

Сегодня, 11:12

Они открыли тайну восьмидесятилетней давности

Джорджия Уокер и Джеймс Моррис из английского города Малверн делали ремонт в старом доме, который они купили в 2017 году, и неожиданно открыли тайну восьмидесятилетней давности. Британцы нашли письма, датированные 1943 годом.

"Первое письмо и газету мы нашли между половыми досками. По всей видимости, их использовали в качестве изоляционного материала. Часть этих документов мы собираемся поместить в рамку и повесить на стену", – рассказывает 27-летняя Уокер.

Джорджия Уокер нашла письма прежних жильцов своего дома
Фото: SWNS

Все послания были написаны из города Дерби женщиной по имени Гэтт и адресованы бывшей невесте ее брата Лесли – Бетти. В одном из писем речь шла о подготовке к свадьбе, а в другом – о разрыве помолвки.

Читайте также:
Пара начала ремонт в старом доме и нашла там загадочный тайник (фото)

Гэтт требовала, чтобы Бетти вернула помолвочное кольцо, которое в преддверии свадьбы подарила ей мать Лесли.

"Дорогая Бетти, верни мне банковскую книжку Лесли и кольцо, так как Лес просил меня продать его и положить деньги на банковский счет. Платья, как ты знаешь, опять отправят в церковь в субботу. Забери их, я почищу и верну тебе", – цитирует слова Гэт издание Metro.

Уокер и Моррис были удивлены, что документы не нашел никто из предыдущих жильцов здания.

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. На глубине полтора метра он обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
28-летний мужчина нашел в секонд-хенде 10 тысяч долларов (фото) Потерянный кошелек британки нашелся в стране, где она никогда не бывала (фото) Случайная находка на пляже обогатила супругов на 600 тысяч долларов (фото) Из Днепра достали уникальную находку — лафет от казацкой пушки (видео)
фото Великобритания письма находки
Реклама

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах

Популярные статьи

Сегодня, 09:59Звездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

Вчера, 17:31Вкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

Вчера, 12:42Вкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

Вчера, 12:35Звездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

Вчера, 12:21Events

Именины Инны: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:52Психо

Гороскоп на сегодня 2 февраля: Тельцам будет сложно найти общий язык, а Близнецам нужно отключить соцсети

Вчера, 04:30Фаново

День сурка-2021: как отмечают в Украине и мире

1 февраляЗвездно

"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

1 февраляЗвездно

Супруга Александра Скичко переехала с ним в Черкассы: "Будем жить на два города"

1 февраляМодно

Как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

1 февраляЗвездно

Светлана Лобода намекнула на помолвку: фото

1 февраляВкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

1 февраляЗвездно

Почему имя Меган Маркл исчезло из свидетельства о рождении сына

1 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

31 январяЗвездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

31 январяЗвездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Новости партнеров

Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять