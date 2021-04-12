Не туда попал: жених в день свадьбы перепутал невест из разных поселков (видео)

Курьезный инцидент произошел из-за сбоя в Google Maps

В индонезийской провинции Центральная Ява жених в день свадьбы перепутал адреса и пришел в дом к невесте-незнакомке. Курьезный инцидент произошел из-за сбоя в Google Maps.

Об этом пишет издание The Indian Express.

Согласно местным традициям, в день свадьбы жених едет в дом невесты, где они встречаются, а потом женятся. По ошибке Google Maps привел мужчину и его гостей в другой поселок, где по стечению обстоятельств тоже отмечали свадьбу и гости ждали опоздавшего жениха.

Видео: instagram.com/borobudurnews

Невеста-незнакомка очень удивилась, потому что никого из них она не знала.

"Я была поражена, когда увидела людей, которые сопровождали этого мужчину, поскольку не узнала никого из них", – рассказала невеста Мария Ульфа.

Один из ее родственников случайно узнал, что жених и его гости пришли из другого поселка. Несмотря на это, они встретили свадебный кортеж очень приветливо. Жениху потом подсказали правильную дорогу, и он благополучно доехал уже к своей жене.

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Напомним, ранее молодой парень женился одновременно на двух женщинах.

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