"Не стригла с 1992 года": женщина продает свои самые длинные в мире ногти (фото)

54-летняя Анна Уильямс оценивает их в 47 тысяч долларов

54-летняя Анна Уильямс из Хьюстона (США), которая в 2017 году попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самым длинным в мире ногтям, теперь хочет их продать. Немаловажным фактором является и то, что женщине сложно заниматься повседневными делами. Раньше американке помогал муж, но шесть лет назад они развелись.

Фото: Instagram | Longnailslioness

Уильямс не стригла ногти с 1992 года – за это время они выросли до 97 см. По словам женщины, это очень нравятся ее внукам – ногти их "будто бы гипнотизируют". Но есть и большой минус – Анне необходима помощь даже в базовых вещах – уборке квартиры и мытье посуды. Кстати, чтобы надеть джинсы, она использует плоскогубцы.

Фото: Instagram | Longnailslioness

Правда, именно с продажей могут возникнуть проблемы. Максимальная цена, которую сейчас дает потенциальный покупатель, – 75 долларов за ноготь. Уильямс, в свою очередь, планирует получить 47 тысяч долларов.

"Я приняла решение около года назад, но я продам их только за правильную сумму. Я не срежу их, пока не найду покупателя", – заявила она в интервью для издания Metro.

Фото: Instagram | Longnailslioness

Фото: Instagram | Longnailslioness

Фото: Instagram | Longnailslioness

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