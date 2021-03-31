Не могла поверить своим глазам: женщина нашла в подвале дома тайную комнату (фото)

Секретное помещение было построено еще во времена Второй мировой войны

33-летняя жительница шотландского города Эдинбург по имени Миа Грей нашла в подвале своего дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Edinburgh Live.

Миа Грей переехала в этот многоквартирный дом с мужем и сыновьями еще в декабре 2016 года, но никогда ранее не осматривала подвальное помещение. Она решила сделать это только после заселения новой соседки – Лиз Моубрей.

Фото: Edinburgh Live

Вместе женщины спустилась в подвал и не могли поверить своим глазам.

"Мы думали, что подвал служил для хранения вещей. Казалось, что внутри все завалено мусором – старыми банками с краской, коврами. Когда мы вынесли весь хлам, то сразу поняли, что это бомбоубежище", – рассказывает Моубрей.

Читайте также: Пенсионер нашел в гараже древний клад стоимостью 64 миллиона гривен

Фото: Edinburgh Live

В помещении есть аварийный выход, старая печь, длинная скамья вдоль стены, две деревянные трехъярусные кровати для размещения на случай бомбежек и знак "Не курить".

Фото: Edinburgh Live

"Подозреваю, прошлые жильцы дома использовали помещение как кладовку, и никому не пришло в голову очистить комнату от мусора", – отметила Грей.

Фото: Edinburgh Live

Напомним, житель британского города Дэвон по имени Джейк Браун неожиданно нашел в своем новом доме тайную комнату с "капсулой времени" – вещами из 1950-1960 годов.

Кроме этого, мы писали о парне, который обнаружил на чердаке своего двухэтажного дома тайное жилище.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться