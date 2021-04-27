Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На журналистку в прямом эфире упал огромный баннер (видео)

Сегодня, 15:07

На обнародованных кадрах показано, как журналистка в прямом эфире рассказывает о турнире, а позади нее из-за сильного ветра начинает падать рекламный плакат

Во время прямого телевизионного эфира в столице Румынии на журналистку упал баннер, и свалился трофей футбольного турнира Евро-2020. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

На обнародованных кадрах показано, как журналистка в прямом эфире рассказывает о турнире, а позади нее из-за сильного ветра начинает падать баннер. В результате конструкция задела как саму девушку, так и постамент с кубком. Журналистка смогла отбежать от баннера, а трофей упал.

Сообщается, что никто не пострадал.

В Бухаресте кубок был выставлен на Национальном стадионе. На нем в 2012 году состоялся финал Лиги Европы, а также регулярно играет сборная Румынии.

Читайте также:
Украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире

Напомним, ранее мужчина в прямом эфире снял штаны перед журналисткой. Кроме этого, мы рассказывали, как у ведущей новостей неожиданно треснуло платье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Женщина случайно отправила штукатурам свои голые фото. Мастера отказались работать с ней Появился чудо-костюм для растолстевших на карантине мужчин (фото) Сотрудники аэропорта нашли у туриста буррито с наркотиками
видео курьез журналистка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Сегодня, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Сегодня, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Сегодня, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

Вчера, 18:04Фаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

Вчера, 16:02Звездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

Вчера, 15:50Звездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

Вчера, 13:01Вкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Вчера, 11:51Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Вчера, 11:14Вкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

Вчера, 05:26Психо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

25 апреляФаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

25 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляЗвездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Когда больные ковидом наиболее заразны
Когда больные ковидом наиболее заразны
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять