На журналистку в прямом эфире упал огромный баннер (видео)

На обнародованных кадрах показано, как журналистка в прямом эфире рассказывает о турнире, а позади нее из-за сильного ветра начинает падать рекламный плакат

Во время прямого телевизионного эфира в столице Румынии на журналистку упал баннер, и свалился трофей футбольного турнира Евро-2020. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

На обнародованных кадрах показано, как журналистка в прямом эфире рассказывает о турнире, а позади нее из-за сильного ветра начинает падать баннер. В результате конструкция задела как саму девушку, так и постамент с кубком. Журналистка смогла отбежать от баннера, а трофей упал.

Сообщается, что никто не пострадал.

В Бухаресте кубок был выставлен на Национальном стадионе. На нем в 2012 году состоялся финал Лиги Европы, а также регулярно играет сборная Румынии.

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Напомним, ранее мужчина в прямом эфире снял штаны перед журналисткой. Кроме этого, мы рассказывали, как у ведущей новостей неожиданно треснуло платье.

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