На видео попала реакция жителей Харьковского зоопарка на 20-градусный мороз

Звери массово спрятались в зимних вольерах

Из-за сильных морозов слоны, тигры и бегемоты в Харьковском зоопарке массово спрятались в зимних вольерах. Теплые апартаменты подопечным готовят еще с осени, но гулять ли им на улице, звери решают сами.

Ранее животные любили развлекаться под открытым небом, но как только ударили морозы ниже 20 градусов – все спрятались. Но есть и те, кто в восторге от снега! Скажем, верблюды или тигр Елисей – он с наслаждением лежит на снегу, словно принимает ванны.

Сюжет Оксаны Щербины Видео: Сегодня

Радуется и бегемот Степанида: купается в своем бассейне, несмотря на то, что за окном минусовые температуры. В ее зимних апартаментах очень уютно и тепло. После водных процедур красавица обедает сеном, свежими овощами и фруктами, но больше всего она любит тыкву и морковь.

Напомним, главными звездами зоопарка в чилийской столице Сантьяго стали две красные панды. Посмотреть на этих редких животных ежедневно приходят сотни людей.

Кроме этого, в Китае маленькая панда пыталась сбежать из заповедника.

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