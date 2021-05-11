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Реакция 39-летней гориллы на новорожденного ребенка удивила американку (видео)

Сегодня, 15:05

Горилла Кики из Бостонского зоопарка начала перебирать пальцами по стеклу вольера, словно пытаясь погладить новорожденного малыша

Фото: Michael Austin | YouTube

Американка Эммили Остин вместе с мужем и новорожденным сыном Каньоном, которому недавно исполнилось пять недель, отправились на прогулку в Бостонский зоопарк. Они давно мечтали посетить выставку горилл, и вот им представилась такая возможность. Однако произошедшее там их изрядно удивило!

Об этом пишет американская газета SunHerald.

Первым делом Остины отправились к вольеру, в котором жила 39-летняя горилла Кики. Животное начало прикладывать свои большие ладони к стеклу. Когда Эммили показала горилле крохотную ручку Каньона, та начала перебирать пальцами, словно пытаясь погладить ребенка.

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"Это было так эмоционально. Прекрасно, что животное чувствует то же, что и ты, – рассказывает Эммили. – В глазах Кики было такое выражение, словно она думала: "Он такой красивый, он такой драгоценный".

Пользователи сети в комментариях отмечают, что от увиденного у них слезы наворачиваются на глаза.

Напомним, ранее тематический парк в Тампа-Бэй опубликовал на своей страничке в сети видео, которое быстро стало вирусным. На записи показано, как горилла играет со своим тренером Рэйчел Хэйл. Кроме этого, в интернете показали самых редких в мире горилл.

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Источник: Michael Austin | YouTube
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