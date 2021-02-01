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На видео показали худшую в мире квартиру для аренды

Сегодня, 10:43

Она расположена на Манхэттене, в районе Вест-Виллидж

Риелтор из Нью-Йорка показал худшую, по его мнению, квартиру в мире для аренды. Она расположена в одном из домов престижного района Вест-Виллидж на Манхэттене.

Этот ролик в социальной сети TikTok понравился двум миллионам пользователей, десятки тысяч оставили под ним язвительные комментарии.

Судя по видео, общая площадь помещения не превышает 10 квадратных метров. Санузла в квартире нет – арендатор будет вынужден пользоваться общим туалетом, расположенным в коридоре на этаже. В другой стороне коридора есть общая душевая с одной кабинкой.

@newyorkcityrealtor

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original sound – New York City Realtor

Внутри квартиры почти нет мебели, предусмотрена лишь мини-кухня с маленьким холодильником и без плиты, а также встроенный шкаф. А вот стоимость аренды впечатляет – 1,65 тысячи долларов в месяц.

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В комментариях к видео пользователи соцсети отметили, что они видели приюты для бездомных и тюрьмы с лучшими условиями проживания. "Неудивительно, что ньюйоркцы такие злые", – добавил один из подписчиков.

Напомним, цены на рынке аренды жилья уже давно медленно ползли вверх, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Смотрите видео: сколько стоит аренда жилья за рубежом

Кроме этого, ТОП причин по которым украинцам отказывают в аренде квартир.

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видео США аренда
Источник: Сегодня
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