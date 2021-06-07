Музыканты из шести стран записали трек с поющим котом. Видео стало вирусным
Музыкант записал мелодию с участием кота, а к его записи добавили свои партии и другие исполнители
Музыкант Девид Скотт из Южной Африки придумал песню, в которой солист – кот. Видео с поющим четырехлапым стало вирусным в Сети.
Запись он опубликовал на своей странице в Instagram.
Видео с поющим котом он записал еще в мае, но вирусным оно стало только сейчас. Другие исполнители из разных стран добавляли свои партии с инструментами и в результате получилась полноценная композиция.
Этот ролик объединил музыкантов из таких стран:
- Украина;
- Бразилия;
- Чехия;
- Россия;
- США;
"Моя самая амбициозная коллаборация в интернете на сегодняшний день", - написал Девид Скотт в соцсети.
Ранее мы показывали, как в Китае кот всю ночь ждал хозяйку и плакал, заглядывая в камеру видеонаблюдения.
Кроме того, кот, который нюхал мяту, попал на видео и стал звездой интернета.
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