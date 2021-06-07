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Музыканты из шести стран записали трек с поющим котом. Видео стало вирусным

Сегодня, 11:07

Музыкант записал мелодию с участием кота, а к его записи добавили свои партии и другие исполнители

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Музыкант Девид Скотт из Южной Африки придумал песню, в которой солист – кот. Видео с поющим четырехлапым стало вирусным в Сети.

Запись он опубликовал на своей странице в Instagram.

Видео с поющим котом он записал еще в мае, но вирусным оно стало только сейчас. Другие исполнители из разных стран добавляли свои партии с инструментами и в результате получилась полноценная композиция.

Этот ролик объединил музыкантов из таких стран:

  • Украина;
  • Бразилия;
  • Чехия;
  • Россия;
  • США;

"Моя самая амбициозная коллаборация в интернете на сегодняшний день", - написал Девид Скотт в соцсети.

Ранее мы показывали, как в Китае кот всю ночь ждал хозяйку и плакал, заглядывая в камеру видеонаблюдения.

Кроме того, кот, который нюхал мяту, попал на видео и стал звездой интернета.

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музыка музыканты соцсети песни кот
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