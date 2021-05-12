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Мужчина завел 16 жен, стал отцом 151 ребенка и не планирует останавливаться

Сегодня, 09:58

Мужчина считает, что его проект уже начал приносить плоды: дети ежедневно преподносят отцу подарки и помогают финансово

Фото: Metro.co.uk

66-летний житель Зимбабве Мишек Няндоро завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка. Мужчина считает, что только Бог вправе решать, сколько ему суждено иметь жен и детей.

Об этом сообщает газета Metro.

Свадьба Няндоро с 16-й женой состоялась в 2015 году. После этого он планировал обзавестись еще одной супругой, но не смог из-за финансовых трудностей в семье. Сейчас он уже готов к этому – очередная свадьба назначена на июнь.

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50 детей многоженца учатся в школе, шестеро служат в Национальной армии Зимбабве, двое стали полицейскими, а 11 детей работают в других профессиях. 13 его дочерей уже вышли замуж, а 23 сына – женились. Один из сыновей пошел по стопам Няндоро и завел четырех жен.

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Мужчина считает, что его проект уже начал приносить плоды: дети ежедневно преподносят отцу подарки и помогают финансово.

"Каждая из жен изо всех сил старается готовить самую вкусную пищу, потому что, согласно правилу, я ем только то, что мне нравится, а невкусные блюда я выбрасываю", – рассказывает он.

Фото: Metro

По словам Мишека, если экономика стабилизируется, в следующем году у него будет на две-три жены и на несколько детей больше.

"Если на то будет воля Всевышнего, я обзаведусь сотней жен и тысячей детей", – объясняет зимбабвиец.

Семья Ньяндоро в основном занимается сельским хозяйством. Недавно правительство выделило ему дополнительно 93 гектара земли недалеко от гор Мвурви.

Напомним, 26-летнего мужчину по имени Динеш из индийского штата Тамилнад избили две женщины, являющиеся его женами. Они утверждают, что хотели отомстить супругу, пожелавшему вступить еще в один брак. А в Канаде приговорили многоженца: он состоял в браке с 24 женщинами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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