Мужчина собрал коллекцию из 365 часов. Зачем ему так много и что он с ними делает (видео)

Сколько же нужно времени, чтобы перевести стрелки на всех этих часах!

У немца Вернера Стехбарта коллекция из 365 часов. Раньше, чтобы перевести стрелки на всех часах, он приглашал в гости друзей. Теперь делает это сам. Сколько времени тратит мужчина – рассказываем в материале.

Недавно мы писали о том, стоит ли покупать умные часы и кому они нужны.

Чтобы увидеть, как Вернер переводит стрелки своих часов, нужна не одна минута. Даже если смотреть в ускоренном режиме. В реальном времени – работы много, говорит житель Германии. В ночь на воскресенье, 28 марта, он спать не будет.

Анна Левицкая, новости "Сегодня", телеканал "Украина" Видео: Сегодня

"Раньше, когда было больше задора, я устраивал вечеринки: приглашал друзей и между второй и третьей ночи мы переводили стрелки часов. Теперь я делаю это сам", – делится коллекционер.

Вернеру 74 года, и для него коллекционирование – это история всей жизни. А начала эту историю его мама.

"Мама всегда любила привозить мне сувениры из поездок. Как-то сказала: "Вот тебе часы, и каждый год, когда мы будем отправляться в путешествие, ты будешь получать еще одни". Так все и началось", – поделился Вернер в сюжете.

Первым был сувенир из Акапулько, что в Мексике. Затем – из Гавайи. Впоследствии Вернер повзрослел, стал летчиком и уже сам начал привозить часы из зарубежных поездок. В его коллекции есть экземпляры даже из французского Диснейленда и местной Баварии.

Всего в коллекции немца 365 часов. Поэтому новых он почти не покупает, разве что одни в високосный год, как исключение.

"Часы – это любовь моей жизни. Вечером – люди употребляют таблетки, чтобы заснуть. А я сажусь в удобное кресло и слушаю их тиканье. После чувствую себя спокойным и расслабленным – могу ложиться в постель и крепко спать", – признается мужчина.

А еще часы – это прекрасное напоминание о том, что время течет быстрее, чем кажется – говорит Вернер. И советует ценить каждый свой день.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 марта 2021 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Ранее мы рассказывали, как правильно переводить стрелки часов в марте.

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