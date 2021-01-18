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Мужчина снял на телефон, как в него попадает молния

Сегодня, 16:12

В результате инцидента он не пострадал

Бразилец Жозе Омар де Оливейра и его друг Клаудио сняли на видео, как в них попадает молния. Инцидент произошел в шести километрах от бразильского муниципалитета Миндури, штата Минас-Жерайс. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Meteored.

"Когда я увидел рядом солнце и дождь, то решил снять их на видео, чтобы показать, как велик Господь и прекрасна природа, – рассказывает Оливейра. – В этот момент в меня ударила молния. Я почувствовал толчок и упал".

Видео: Jose Omar de Oliveira

По словам мужчины, они с другом быстро побежали к машине, чтобы спрятаться. Бразилец думает, что молнию привлек его мобильный телефон.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Напомним, ранее Донна Тиззард из британского города Рексем сняла на видео сильный разряд молнии, который поджег близлежащий дом.

Смотрите видео: женщина сняла на видео удар молнии в свой телефон

Кроме этого, мы писали о новом природном рекорде: полторы тысячи молний за пять минут сняли на видео.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , Jose Omar de Oliveira
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