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Мужчина протрезвел после праздников и узнал, что поменял свое имя

Сегодня, 13:35

Британец нашел под дверью конверт с новыми документами

30-летний Томас Додд из британского поселка Клифтон Кемпфилл (графство Стаффордшир) перепил во время новогодних праздников и в шутку изменил имя на Селин Дион (имя известной канадской певицы). Об этом сообщает издание NME.

По словам мужчины, после праздников он пришел с работы и увидел под дверью конверт с документами, оформленными уже на новое имя. У него это вызвало шок.

"Сначала подумал о том, как я расскажу HR-отделу на работе, что мне нужно поменять электронную почту? Также я молюсь, чтобы меня не остановила дорожная полиция. Более того, мне пришлось заплатить за восемь дополнительных документов – каждый по 10 фунтов!" – рассказывает британец.

Любопытно, что в ближайшее время Томас не планирует менять свое имя обратно.

"Пробовал исполнять песни Селин Дион в душе и могу заверить всех, что я не унаследовал ее голос или банковский счет. Но если эта новость дойдет до Селин, убедись, что рядом со мной есть дефибриллятор", – смеется Томас.

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Напомним, ранее гражданин Вьетнама с курьезным именем Ву Нгок Хуй успешно защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом университете.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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курьез Селин Дион имя фамилия
Источник: twitter.com/ThomasDodd1
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