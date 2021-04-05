Мужчина купил сразу два счастливых лотерейных билета и выиграл 105 тысяч долларов
Американец пока что не решил, что будет делать с деньгами
Генри Харви из американского штата Северная Каролина, который выиграл в лотерею пять тысяч долларов, спустя две недели стал обладателем второго крупного выигрыша. Об этом сообщает портал Journal De Montreal.
По словам счастливчика, он еще не успел прийти в себя от эйфории от первой победы, когда узнал о новом выигрыше. Мужчина купил лотерейный билет, стер защитный слой и с удивлением обнаружил, что его новый выигрыш составляет 100 тысяч долларов, то есть в 20 раз больше предыдущего.
"Две недели назад я выиграл пять тысяч долларов, а в этот раз я был исключительно поражен, когда стер защитный слой и увидел, что победил", – вспоминает мужчина.
Американец пока не решил, что будет делать с деньгами, и намерен положить их в банк. "Это было шоком", – признался Генри Харви.
Напомним, ранее Life Сегодня рассказывали о 73-летнем пенсионере из США, который выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, в американском штате Мичиган.
Кроме этого, мы писали о жительнице австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).
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