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Можно с ума сойти! Между небоскребами появился огромный прозрачный бассейн (фото)

Сегодня, 10:06

Бассейн Sky Pool на юго-западе Лондона стал самым большим в своем роде. Его глубина – три метра, а ширина – 25 м. Однако поплавать в нем могут только жители микрорайона

На юго-западе Лондона между десятыми этажами двух домов ЖК Nine Elms установили огромный прозрачный бассейн Sky Pool. Его вес превышает 400 тонн, а толщина стенок достигает 300 мм. Конструкция расположена на высоте 35 метров – оттуда открывается потрясающий вид на город!

Об этом сообщает CBS.

Эксперты утверждают, что бассейн стал самым большим в своем роде. Глубина "воздушного" бассейна три метра, а ширина – 25 метров. Он входит в экологический проект Embassy Gardens EcoWorld Ballymore.

Фото: CBS

Отмечается, что поплавать там могут только жители микрорайона. Кстати, стоимость квартиры в ЖК Nine Elms – минимум полтора миллиона долларов.

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Фото: CBS

Sky Pool прошел испытания на прочность на американском заводе Reynolds в штате Колорадо. Потом его отправили из США в Великобританию по океану. Огромную конструкция подняли на место с помощью 750-тонного мобильного крана.

Фото: CBS

Официально бассейн представят жильцам с концертом 19 мая.

Напомним, на Канарах полиция прямо в бассейне задержала туристку, которая нарушила карантин.

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