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Модель без белья в пустыне Дубая оскорбила верующих (фото)

Сегодня, 05:55

Девушка фотографируется с обнаженной грудью

27-летняя бразильская модель Луана Сандиен устроила откровенную фотосессию в пустыне Дубая и тем самым вызвала шквал критики со стороны верующих. Позже девушка объяснила этот поступок своим подписчикам в Instagram.

Фото: Instagram | Luana Sandien

На облетевших интернет кадрах модель фотографируется с обнаженной грудью, прикрывая ее рукой. Она надела белые штаны с узорами и черно-белую бандану на голову. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, браслеты и кольца.

Фото: Instagram | Luana Sandien

Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Юзеры пишут, что в Дубае появление на публике топлес может привести к аресту.

"Почему тебя не арестовали за позирование обнаженной?", "Ты должна сесть в тюрьму", "Она очень сильно рискует", "Это неуважительно. Не надо приезжать, если ты не уважаешь закон и культуру. Такие выходки ставят нашу репутацию под сомнение", "Ты обязана соблюдать правила страны, в которой находишься", – высказываются они.

Фото: Instagram | Luana Sandien

В свою очередь, девушка объяснила, что не хотела оскорблять чувства верующих, и поэтому прикрыла грудь руками. "Это одни из моих лучших фотографий, которые я когда-либо делала, но я не хотела никого смущать. Я прикрыла грудь, зная, что в Дубае запрещено выходить на улицу голой", – написала Сандиен.

Фото: Instagram | Luana Sandien

Напомним, 32-летняя Instagram-модель Анастасия Филдс прославилась на весь интернет благодаря своим обнаженным снимкам, сделанным в публичных местах.

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Кроме этого, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

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Источники: Сегодня , instagram.com/luanasandien
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