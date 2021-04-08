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Младенец родился, пока его отец и мать спорили, стоит ли вызывать скорую

Сегодня, 15:02

Пока женщина рожала, ее муж консультировался с врачами по телефону

34-летняя учительница Анна-Мария Дакерс из британского города Саттон-Колдфилд поспорила с мужем о том, стоит ли вызывать скорую помощь, и родила ребенка по дорого в роддом.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Анна-Мария попросила мужа вызвать скорую помощь. Мужчина подумал и решил, что они могут доехать и самостоятельно, поскольку семья живет рядом с больницей. Роды начались, когда Дакерс в сопровождении мужа шла к припаркованном рядом с домом авто.

"Он попытался проводить меня до машины, но я поняла, что не выдержу, и начала рожать", – заявила женщина.

Соседки услышали крики роженицы, схватили полотенца и поспешили к ней на помощь. Пока британка рожала, ее муж консультировался с врачами по телефону. К счастью, все обошлось и на свет появился здоровый мальчик – его назвали Джек.

Фото: SWNS

После того, как ребенок родился, приехали врачи скорой помощи: они перерезали пуповину и отвезли мать и новорожденного на обследование в больницу. Спустя несколько месяцев их благополучно выписали домой.

Фото: SWNS

Дакерс поблагодарила всех за помощь, а ее муж подарил соседкам цветы.

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Фото: SWNS

Напомним, ранее произошла не менее интересная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.

Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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