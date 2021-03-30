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Мировой рекорд: Дмитрий Комаров нашел человека с самыми выпученными глазами (фото)

Сегодня, 10:26

Мужчина с удивительной способностью работает курьером в Пакистане

18-летний пакистанец по имени Ахмед Хан установил мировой рекорд по выпучиванию глаз. Официально зафиксировать достижение ему помог украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров.

Об этом сообщает на Facebook-странице Национального реестра рекордов Украины.

"Ахмед Хан из Пакистана может выкатить глаза из орбит. После длительных тренировок Ахмед смог продержать глаза выпученными три минуты и пять секунд. Это на полминуты дольше, чем предыдущий мировой рекорд!" – указано в публикации.

Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

По словам Дмитрия Комарова, рекордсмен работает курьером и вынужден содержать всю семью.

"Каждый, кому он доставляет заказ, получает бонус в виде селфи. Всем интересно увидеть парня с выпученными глазами… Ахмед невероятно добрый и открытый, честный и правильный. Он мечтает стать звездой", – рассказал ведущий на своей странице в Instagram.

Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

Пакистанец не знает, опасно ли для здоровья выпучивать глаза, – к врачам он не обращался.

Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

Напомним, испанец Камило Алонсо Сантьяго пробежал дрезденский марафон под чужим номером.

Ранее 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov
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