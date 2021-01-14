Мимими дня: в Мексике родился первый антарктический пингвин

Птенец уже самостоятельно ходит и умело размахивает крыльями

Первый антарктический пингвин родился в Мексике. Птенец по имени Алекс вылупился в аквариуме Мехико. Весит – полтора килограмма. Как развивается малыш и что уже умеет делать – далее в материале.

Сюжет Гончаренко Елены Видео: Сегодня

Пока в зоопарке австралийского города Перт живет редкий северный хохлатый пингвин Пьер, который любит смотреть фильмы, в Мексике родился первый антарктический пингвин Алекс. Птенец, который вылупился в аквариуме Мехико, уже самостоятельно ходит и умело размахивает крыльями.

Интересно, что хотя пингвин далеко от Антарктиды – своей исторической родины, условия для него создали как дома. В аквариуме, где живет Алекс, прохладно, а кормят малыша свежей рыбой, которую специально доставляют из Канады.

Тем временем обнюханный мятой кот попал на видео и стал звездой интернета.

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