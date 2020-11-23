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Мэр города извинился за праздничные украшения весьма необычной формы (фото)

Сегодня, 11:21

Многим местным жителям они напомнили мужские гениталии

В бельгийской провинции Ауденбург установили рождественские украшения необычной формы. Многим местным жителям они напомнили мужские гениталии. Всего в городе установили 80 таких скульптур – на остановках общественного транспорта и в парках. Об этом сообщает издание Indian Express.

Отмечается, что обычно скульптуры свечей изображают с красными наконечниками, которые символизируют пламя, однако в этом году местные власти заявили, что это клише, и распорядились сделать наконечники синими.

"Конечно, мы не собирались устанавливать рождественские огни, которые напоминали бы людям пенис. Я все понял только тогда, когда украшения подсветили. Сам вижу всю забавность этой ситуации", – комментирует курьезную ситуацию мэр провинции Энтони Дюмари.

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Глава города отметил, что в этом году у них будут самые обсуждаемые рождественские огни в стране.

Напомним, испанец Андони Басторрика создает невероятной красоты гиперреалистичные скульптуры из песка.

Смотрите видео: в Виннице появилась скульптура ангела-хранителя

К слову, ранее скульптура медведей в "странной позе" удивила посетителей одного из торговых центров на острове Мэн в Великобритании.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: twitter.com/Mata76966729
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