Масленица-2021: поздравления и открытки
Мы собрали для вас лучшие картинки и поздравления с Масленицей-2021 в стихах и прозе
С 8 по 14 марта 2021 года украинцы празднуют Масленицу. Так что 8 Марта в нынешнем году – это двойной весенний праздник. Наши предки на Масленицу устраивали пышные гулянья и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас яркие открытки, смешные картинки и самые лучшие поздравления с Масленицей-2021 в стихах и прозе.
Вкусные, стильные и модные презенты на мартовские праздники – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.
Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!
Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!
***
Масленица к нам пришла
И веселье принесла!
Всем желаю нагуляться,
Блинов вкусных наедаться!
Будем песни петь, плясать,
Чтоб еще счастливей стать,
Чтобы в каждый дом добро
Вместе с праздником пришло!
Поздравления с Масленицей в стихах
С масленицей поздравляю,
На блины к себе зову!
Стол большой я накрываю —
Вас сегодня в гости жду!
Я сегодня вам желаю:
Солнца яркого, тепла,
Счастья без конца и края,
Чтоб в душе весна цвела!
***
С Масленицей поздравляю,
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр купайтесь.
Масленица к нам пришла,
Значит скоро, уж, весна!
Всем желаю в этот праздник:
Теплоты, любви, добра!
***
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
Поздравляю с Масленицей и желаю оставить плохое настроение в уходящих морозах и вкусными блинами проводить холодную зиму.
***
Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!
***
Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
***
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!
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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!
Напомним, ранее мы писали, что приготовить на Масленицу, кроме блинов.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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