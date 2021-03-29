Мальчик нашел древнее существо, которому сотни миллионов лет (фото)

Оно существовало в палеозойскую эру

Шестилетний житель английского города Уолсолла по имени Сиддак Сингх Джамат получил в подарок набор для поиска окаменелостей и вскоре устроил раскопки в саду. Мальчик хотел найти червей, остатки посуды или кирпичей, но наткнулся на камень, немного напоминающий рог.

Отец мальчика Виш Сингх понял, что, скорее всего, это коралл ругоза. Находке может быть примерно от 251 миллиона до 488 миллионов лет, сообщает BBC.

"Они существовали в палеозойскую эру. Вся Англия тогда находилась под водой", – добавил Виш Сингх.

Фото: BBC

Останки доисторического существа – не единственная любопытная находка, на какую наткнулся Сиддак. На следующий день после обнаружения коралла юный энтузиаст продолжил раскопки и откопал застывший блок песка с маленькими моллюсками, раковинами и древней морской лилией. Кажется, с такой удачей мальчику впору задуматься о карьере в сфере археологии.

Напомним, туристка Мари Кейлин опубликовала видео с отдыха на Бали, на котором она держит маленького осьминога с коричневым телом и темными кругами. Как выяснилось позже, это одно из самых смертоносных существ в океане.

Кроме этого, редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и пластинами на спине обнаружили на побережье океана жители американского города Вирджиния-Бич.

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