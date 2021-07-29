Две группы макак пошли друг на друга стенкой прямо посреди улицы тайского города Лопбури

Макаки в Таиланде устроили масштабную потасовку из-за еды / Фото: скриншот

Инцидент с животными произошел посреди дня на одной из транспортных развязок. Ранее животных подкармливали туристы, ведь Таиланд – популярное туристическое направление. Но из-за ограничений, связанных с COVID-19, ситуация изменилась.

А ранее был случай, когда огромную макаку отправили в лагерь для похудения.

Теперь обезьянам приходится самостоятельно добывать себе пищу. Поэтому драка – не такое редкое явление. С подобным жители города уже имели дело в прошлом году. Тогда приходилось давать разгневанным макакам что-то съедобное, чтобы они не грабили магазины и не врывались в дома.

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Справка:

Макака – род приматов, который обитает в Азии. Длина их тела достигает 80 см, а масса – от шести до 15 кг. Самцы в среднем в два раза тяжелее самок. Густая шерсть макак окрашена в серо-коричневый или черный цвет. Ареал этих животных простирается от Афганистана до Японии. Появились они примерно 5,1 млн лет назад.

Напомним, таиландский город Лопбури оказался во власти обезьян – тысячи макак превратились из главной достопримечательности в жестоких противников местных жителей. Кроме этого, в одном из зоопарков Таиланда произошел курьезный случай: обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ.