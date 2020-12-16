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Любвеобильный пеликан обнял рыбака в лодке: забавное видео

Сегодня, 09:15

Курьезный случай произошел в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта

Любвеобильный пеликан запрыгнул в лодку и обнял рыбака. Курьезный случай произошел в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта.

Мужчину не удивило такое искреннее намерение птицы. К слову, обычно пеликаны держатся в стороне от людей или воруют у них рыбу, но этот оказался честным.

"Это любовь", "Все животные понимают ласку. У нас петух стал ручным, когда болел. Привык к рукам и приходил обниматься", "Ну какая же милота", "Классно", – пишут в комментариях под видео пользователи сети.

Видео: Сегодня

Для справки: пеликаны распространены в умеренном и тропическом поясах на всех континентах, кроме Антарктиды. Длина их тела – 130-180 см, вес – 7-14 кг. Внешний вид очень характерный: массивное туловище, большие крылья, короткие и толстые ноги с широкой перепонкой между пальцами, короткий закругленный хвост.

Напомним, ранее ученые впервые сняли на видео угря-пеликана.

Смотрите видео: в Харьковском зоопарке живет розовый пеликан по имени Малыш

Кроме этого, мы писали, как посетители парка в Денмарке, Западная Австралия, сняли на видео проткнутого ножом пеликана.

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Мексика рыбаки птица пеликан
Источник: Сегодня
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